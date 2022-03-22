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Факты / Украина

Захватчики уничтожили каждый второй дом: как выглядит освобожденный Макаров

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Захватчики уничтожили каждый второй дом: как выглядит освобожденный Макаров

Начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов показал, что происходит в освобожденном от захватчиков Макарове.

Город до сих пор находится под постоянными обстрелами вражеской артиллерии. Людей на улицах нет. Каждый второй дом поврежден или уничтожен.

Также российские захватчики разбили Макаровское отделение полиции. От него теперь оставалось здание со снесенной снарядами крышей и сожженные пламенем окна.

Однако, несмотря на риск и опасность, правоохранители продолжают работать и помогать гражданам в зонах, где ведутся боевые действия.

Широкомасштабная война России против Украины длится уже 27-е сутки. Российские войска продолжают обстреливать украинские города, мирное население, жилые дома, больницы, школы.

За три недели полномасштабной войны в Украине российские войска потеряли около 15,3 тыс. личного состава.

Как свидетельствует карта боевых действий в Украине, сейчас враг отступает по отдельным направлениям и сосредотачивает основные усилия на закреплении и удержании ранее занятых рубежей и районов обороны.

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