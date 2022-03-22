По состоянию на утро 22 марта 2022 года из-за войны в Украине погибло уже 117 детей, еще более 155 получили различные ранения.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Больше всего пострадало детей в Киевской – 58, Харьковской – 40, Черниговской – 31, Донецкой – 30, Николаевской – 24, городе Киеве – 16, Житомирской – 15, Херсонской – 15 и Сумской – 14 областях.

Так, в Харьковской области вражеский танк расстрелял авто, в котором ехала семья с двумя детьми. Семья кричала, что они гражданские, махали белым флагом, но тщетно. Родители и 9-летняя девочка погибли, 17-летний парень получил ранение.

В селе Константиновка Николаевской области на территории СО Южный Буг российские войска обстреляли дома, под завалами которых нашли обгоревшие тела трех человек, среди которых 7-летний ребенок.

21 марта враг обстрелял эвакуационные автобусы с детьми из Мариуполя. Четыре ребенка госпитализировали. Трое детей попали под обстрел в Пологовском районе Запорожской области, еще один ребенок – в селе Каменское. В настоящее время двое детей находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, вражеские бомбардировки и обстрелы повредили 548 учебных заведений, 72 из которых разрушены полностью. Больше всего повреждено в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в Киеве. Также были разрушены более 40 заведений для детей, среди которых лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

В Офисе Генпрокурора подчеркивают, что эти данные приблизительны, ведь из-за высокой интенсивности боевых действий сложно проводить осмотр мест обстрела.