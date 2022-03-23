Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 28 день войны
Убили Убили
121 детей
Ранили Ранили
>167 детей
Убили Убили
> 925 (ООН) взрослых
Факты / Украина

Около 15,6 тыс. человек и более 100 самолетов: обновлены потери войск РФ

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Около 15,6 тыс. человек и более 100 самолетов: обновлены потери войск РФ

С начала широкомасштабной войны России против Украины общие боевые потери противника ориентировочно составляют около 15 600 человек личного состава.

Такие цифры озвучили в Генштабе Вооруженных сил Украины. Также российские захватчики потеряли в Украине уже 517 танков и 1 578 боевых бронированных машин.

Другие боевые потери противника:

  • реактивные системы залпового огня – 80;
  • средства противовоздушной обороны (ПВО) – 47;
  • самолеты – 101;
  • вертолеты – 124;
  • автомобильная техника – 1 008;
  • корабли /катера — 4;
  • цистерны с горюче-смазочными материалами — 70;
  • беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 42;
  • специальная техника – 15.

В Генштабе напомнили, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Уже 28-е сутки идет широкомасштабная война России против Украины. Российские захватчики продолжают обстреливать украинские города, жилые дома, мирное население, школы и больницы.

От рук российских захватчиков в Украине погиб 121 ребенок. Ранения разной степени тяжести получили еще 167 детей.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка