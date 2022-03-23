С начала широкомасштабной войны России против Украины общие боевые потери противника ориентировочно составляют около 15 600 человек личного состава.
Такие цифры озвучили в Генштабе Вооруженных сил Украины. Также российские захватчики потеряли в Украине уже 517 танков и 1 578 боевых бронированных машин.
Другие боевые потери противника:
- реактивные системы залпового огня – 80;
- средства противовоздушной обороны (ПВО) – 47;
- самолеты – 101;
- вертолеты – 124;
- автомобильная техника – 1 008;
- корабли /катера — 4;
- цистерны с горюче-смазочными материалами — 70;
- беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 42;
- специальная техника – 15.
В Генштабе напомнили, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Уже 28-е сутки идет широкомасштабная война России против Украины. Российские захватчики продолжают обстреливать украинские города, жилые дома, мирное население, школы и больницы.
От рук российских захватчиков в Украине погиб 121 ребенок. Ранения разной степени тяжести получили еще 167 детей.