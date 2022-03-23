За сутки 22 марта российские военные потеряли 17 единиц техники – шесть самолетов, один вертолет и по пять беспилотников и крылатых ракет.

Символично, что юбилейный, сотый самолет агрессора, украинские защитники сбили в Мариуполе.

Две крылатые ракеты врага сбили истребители, совершая прикрытие с воздуха.

По беспилотнику и крылатой ракете сбили представители противовоздушной обороны Сухопутных войск.

Еще одну крылатую из переносного зенитно-ракетного комплекса уничтожил воин десантно-штурмовых войск.

На счету зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ – 11 воздушных целей – пять самолетов, один вертолет, четыре беспилотника оперативно-тактического уровня и одна крылатая ракета.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 28-е сутки.

За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Командование Воздушных сил ВСУ

Фото: Командование Воздушных сил ВСУ