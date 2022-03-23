Первая, но совсем не последняя. Маргарита Симоньян скоро будет объявлена ​​в международный розыск. Об этом в своем обращении к российским медиа сообщили главы ряда журналистских союзов Европейского союза.

22 марта союз журналистов Литвы обнародовал обращение к коллегам из РФ на русском и английском языках. В тексте они жестко раскритиковали дезинформацию в российских медиа во время агрессии РФ против Грузии в 2008 году и аннексии Крыма в 2014 году. Теперь, по словам европейских журналистов, российская аудитория “слышит о нацистах, существующих только в маниакальном сознании одного тщедушного трусливого человечка, запершегося в глубоком бункере даже от своих подельников”.

Медийщики ЕС заявили, что на пропагандистах лежит прямая ответственность за войну в Украине, и анонсировали международный розыск для Симоньян.

На вас – работниках российских СМИ, лежит непосредственная и прямая ответственность за развязанную путинским режимом очередную войну. Вы долгие годы игнорировали важный постулат журналистики – проверку информации. Вы транслировали ложь из Кремля и вдобавок разгоняли ее градус, – говорится в заявлении.

Ранее офис генпрокурора сообщил о подозрении российским пропагандистам Дмитрию Киселеву и Ольге Скабеевой из-за призывов к вооруженной агрессии против Украины.

Фото: президент России