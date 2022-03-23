В Тростянце Сумской области вспыхнул масштабный пожар, а также продолжаются уличные бои. Сейчас это самая горячая точка в области. Об этом в своем видео-обращении от 23 марта сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По словам Живицкого, выходить на улицу в Тростянце опасно. Российские террористы расстреливают мирных людей, не дают возможности хоронить погибших и добираться до больниц. Роженицам приходится рожать дома.

Тростянец больше всего сегодня страдает от террористических действий РФ и издевательств российских военных, – подчеркнул глава Сумщины.

Живицкий подчеркнул, что большой пожар, который происходит в Тростянце, невозможно потушить из-за постоянных уличных боев.

Он призвал тростянецкую общину закрыть окна из-за большого задымления и находиться в укрытиях.

Больше о ситуации в области – в видео:

Ранее 22 марта возле поселка Мангуш Мариупольского района боевики “ДНР” захватили колонну автобусов и работников ГСЧС, которые гуманитарным коридором должны были эвакуировать людей.