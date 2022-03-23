На 23 марта 2022 года согласовали девять гуманитарных коридоров. Об этом в видеообращении заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Донецкая область

Гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье.

Для эвакуации людей из Мариуполя будут работать следующие маршруты: Бердянск — Запорожье. Место сбора – спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27.

– 24 автобуса сейчас находятся на въезде в Бердянск. С 10.00 их подадут на площадь напротив спорткомплекса для начала эвакуации, — отметила Ирина Верещук.

Запорожская область

Из города Пологи в Запорожье. Место сбора – на площади перед городским советом. Эвакуационные автобусы отправят из Запорожья.

Гуляйполе – Запорожье. Место сбора: улица Шевченко, 15/2.

Киевская область

Большая Дымерка – Бровары. Место сбора: дом сельсовета, Бобрицкая, 1.

Богдановка – Бровары. Место сбора: сельсовет на Богдана Хмельницкого, 219.

Бородянка – Белая Церковь. Место сбора: улица Центральная, 331.

Светильня — Бровары. Место сбора: сквер имени Марченко.

Луганская область

Рубежное – Бахмут. Место сбора: улица Чехова, 11

Нижнее – Бахмут. Место сбора: улица Парковая, 13.

Лисичанск – Бахмут. Место сбора: улица Сосюры, 324.

Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.

Горное – Бахмут. Место сбора: улица Гагарина, 13.