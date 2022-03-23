На 23 марта 2022 года согласовали девять гуманитарных коридоров. Об этом в видеообращении заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Донецкая область
Гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье.
Для эвакуации людей из Мариуполя будут работать следующие маршруты: Бердянск — Запорожье. Место сбора – спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27.
– 24 автобуса сейчас находятся на въезде в Бердянск. С 10.00 их подадут на площадь напротив спорткомплекса для начала эвакуации, — отметила Ирина Верещук.
Запорожская область
Из города Пологи в Запорожье. Место сбора – на площади перед городским советом. Эвакуационные автобусы отправят из Запорожья.
Гуляйполе – Запорожье. Место сбора: улица Шевченко, 15/2.
Киевская область
Большая Дымерка – Бровары. Место сбора: дом сельсовета, Бобрицкая, 1.
Богдановка – Бровары. Место сбора: сельсовет на Богдана Хмельницкого, 219.
Бородянка – Белая Церковь. Место сбора: улица Центральная, 331.
Светильня — Бровары. Место сбора: сквер имени Марченко.
Луганская область
Рубежное – Бахмут. Место сбора: улица Чехова, 11
Нижнее – Бахмут. Место сбора: улица Парковая, 13.
Лисичанск – Бахмут. Место сбора: улица Сосюры, 324.
Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
Горное – Бахмут. Место сбора: улица Гагарина, 13.