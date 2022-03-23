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Факты / Украина

Не дают ввезти лекарства и продукты. Ситуация в оккупированных селах Херсона критическая

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Не дают ввезти лекарства и продукты. Ситуация в оккупированных селах Херсона критическая

Ситуация в некоторых оккупированных селах Херсона критическая. Из-за размещения вражеских войск туда не происходит подвоз лекарств и продуктов. На 80 грн можно купить только буханку хлеба и пачку корицы. Об этом в эфире телемарафона рассказала местная корреспондентка.

По ее словам, цены значительно подскочили. На херсонских рынках есть овощи, но будет стоить такое “удовольствие” дорого. Средняя цена редиса 30 грн, картофеля – 30-35. Капусту и морковь можно обнаружить за 25.

Сложнее с молоком. Его здесь сейчас продают на разлив. Но, как говорит, журналистка у него слишком странный кисловатый вкус.

Вот так живет Херсон. Люди выходят утром и снова ищут, чем запастись. Все понимаем, что нужно готовиться, но не знаем, к чему. Постоянно живем в риске, что могут все же постучаться в дверь, – рассказала корреспондентка.

Она также отметила, что, несмотря на жесткие разгоны митингов в Херсоне, местные пока не планируют прекращать свою протестную деятельность, однако отметила:

Херсонцы настроены выжить. Дождаться освобождения и победы.

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Ранее сообщалось, что в Запорожской области российские наемники осуществляют скрытую подготовку для проведения псевдовыборов пророссийской администрации районов и городов.

Фото: Херсонська міська рада

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