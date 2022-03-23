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Факты / Украина

Ненавижу нашу страну: российский оккупант по телефону пожаловался жене на радиацию ЧАЭС

Наташа Тарчевська редактор ленты
Чорнобильська АЕС

Российские военнослужащие, которые “захватывали” Чернобыльскую АЭС, начали жаловаться на симптомы, свидетельствующие об облучении радиацией.

Об этом говорится в одном из перехваченных СБУ разговоров оккупанта со своей женой.

Он признался, что “ненавидит свое государство” и заливает горе военных поражений водкой.

— Прикинь, мы там (под Чернобылем — Ред.) два недели стояли, и нас всех в бой бросили пида*сы еб*ые. Наше государство, я всех ненавижу, нах*й.

В ответ на это жена оккупанта рассказала, что знает ее подруга, муж которой тоже “воевал в Украине”. После прохождения полного обследования ему был поставлен диагноз облучения радиацией средней тяжести.

Служба безопасности Украины продолжает перехватывать телефонные разговоры оккупантов, находящихся на территории нашего государства.

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