Ненавижу нашу страну: российский оккупант по телефону пожаловался жене на радиацию ЧАЭС

Российские военнослужащие, которые “захватывали” Чернобыльскую АЭС, начали жаловаться на симптомы, свидетельствующие об облучении радиацией.

Об этом говорится в одном из перехваченных СБУ разговоров оккупанта со своей женой.

Он признался, что “ненавидит свое государство” и заливает горе военных поражений водкой.

— Прикинь, мы там (под Чернобылем — Ред.) два недели стояли, и нас всех в бой бросили пида*сы еб*ые. Наше государство, я всех ненавижу, нах*й.

В ответ на это жена оккупанта рассказала, что знает ее подруга, муж которой тоже “воевал в Украине”. После прохождения полного обследования ему был поставлен диагноз облучения радиацией средней тяжести.

Служба безопасности Украины продолжает перехватывать телефонные разговоры оккупантов, находящихся на территории нашего государства.