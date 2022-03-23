Президент Владимир Путин готовится заблокировать выезд россиян из оккупированного Крыма. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведки, есть информация о готовящейся блокировке силами Росгвардии движения по Крымскому мосту в сторону России. Также оккупационные власти намерены ограничить движение паромной переправой и авиасообщение полуострова с РФ.

Причиной таких действий является борьба с якобы украинскими диверсантами и предотвращение возможных террористических атак.

— Таким образом путинские власти пытаются отреагировать на панические настроения среди граждан РФ, незаконно переселившихся в украинский Крым после февраля 2014 года. Оккупанты стремятся остановить поток беглецов с полуострова, — сообщают в разведке.

Среди тех, кто прежде всего пытается покинуть оккупированный Крым — члены семей российских офицеров, правоохранителей и представителей оккупационной администрации Севастополя. Они срочно продают недвижимость, изменяют регистрацию местожительства, выводят с полуострова бизнес и активы.

В ГУР Минобороны отмечают, что Путин фактически держит как заложников 600 тыс. российских граждан.