С начала полномасштабного вторжения российского агрессора на территорию Украины из страны выехали более 3 млн украинцев.
Но многие люди не знают, в каком статусе они могут находиться в Европейском Союзе и еще нужно делать.
В чем разница между статусом лица, которому предоставляется временная защита и статусом искателя убежища (статус беженца)?
В специальной инфографике содержится инструкция с ответами на очень важные вопросы.
Статус искателя убежища (статус беженца):
Статус лица, которому предоставлена временная защита: любой человек, которые спасается от войны или преследований.
Что нужно делать, чтобы получить статус: обратиться с заявлением к компетентным органам страны, в которую вы прибыли. После этого будет проведена специальная процедура, которая длится 6 месяцев или больше.
Где можно жить в зависимости от статуса: только в определенных государством учреждениях для размещения беженцев. Менять место жительство не разрешено (покидать страну – тоже).
Как долго можно пребывать в таком статусе: бессрочно на время действия оснований для его предоставления.
Статус лица, которому предоставлена временная защита:
- граждане Украины и члены их семей;
- лица без гражданства, беженцы и члены их семей из третьих стран, которые спасаются от войны в Украине;
- иностранцы, которые постоянно проживают в Украине на законных основаниях и не могут безопасно вернутся в страну своего происхождения.
Что нужно делать, чтобы получить статус: обратиться за разрешением на проживание в органы власти соответствующей страны Евросоюза.
Где можно жить в зависимости от статуса: выбор места жительства свободный. Жилье может быть предоставлено семьями волонтеров, общественными организациями, государством. Также можно жить у родных и знакомых. Место жительства можно сменить в любое время (в частности, переехать в другую страну).
Как долго можно пребывать в таком статусе: один год (до 4 марта 20223 года) с возможностью продления еще на год в зависимости от ситуации в Украине.
Источник: Елена Зеленская