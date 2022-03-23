С начала полномасштабного вторжения российского агрессора на территорию Украины из страны выехали более 3 млн украинцев.

Но многие люди не знают, в каком статусе они могут находиться в Европейском Союзе и еще нужно делать.

В чем разница между статусом лица, которому предоставляется временная защита и статусом искателя убежища (статус беженца)?

В специальной инфографике содержится инструкция с ответами на очень важные вопросы.

Временная защита или статус беженца: главные различия / 2 фотографии

Статус искателя убежища (статус беженца):

Статус лица, которому предоставлена временная защита: любой человек, которые спасается от войны или преследований.

Что нужно делать, чтобы получить статус: обратиться с заявлением к компетентным органам страны, в которую вы прибыли. После этого будет проведена специальная процедура, которая длится 6 месяцев или больше.

Где можно жить в зависимости от статуса: только в определенных государством учреждениях для размещения беженцев. Менять место жительство не разрешено (покидать страну – тоже).

Как долго можно пребывать в таком статусе: бессрочно на время действия оснований для его предоставления.

Статус лица, которому предоставлена временная защита:

граждане Украины и члены их семей;

лица без гражданства, беженцы и члены их семей из третьих стран, которые спасаются от войны в Украине;

иностранцы, которые постоянно проживают в Украине на законных основаниях и не могут безопасно вернутся в страну своего происхождения.

Что нужно делать, чтобы получить статус: обратиться за разрешением на проживание в органы власти соответствующей страны Евросоюза.

Где можно жить в зависимости от статуса: выбор места жительства свободный. Жилье может быть предоставлено семьями волонтеров, общественными организациями, государством. Также можно жить у родных и знакомых. Место жительства можно сменить в любое время (в частности, переехать в другую страну).

Как долго можно пребывать в таком статусе: один год (до 4 марта 20223 года) с возможностью продления еще на год в зависимости от ситуации в Украине.

Источник: Елена Зеленская