Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности предлагает ввести уголовную ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении Вооруженных сил Украины и международной военной помощи в Украине. Об этом в своем Facebook сообщил народный депутат Андрей Осадчук.

Ответный законопроект был зарегистрирован в Раде во вторник, 22 марта.

Согласно ему, распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, если она не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ, или без получения письменного разрешения от Генштаба на ее распространение, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, сможет караться лишением свободы сроком от трех до пяти лет.

В то же время, незаконное распространение информации о перемещении, движении или расположении наших ВСУ или других военных формирований предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Если же эти действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору, по корыстным мотивам или с целью предоставления такой информации государству-агрессору или незаконным вооруженным формированиям, депутаты предлагают наказывать лишением свободы от восьми до двенадцати лет.

В военное время для «тиктокеров» за распространение такой информации – от пяти до восьми лет заключения. Для организованной группы, по корыстным мотивам – от 8 до 12 лет тюрьмы, – отметил Осадчук.

Сейчас в комитете ждут окончательное согласование вопроса главами депутатских фракций, групп и руководства парламента.

Ранее мэр Краматорска, пострадавшего в результате авиабомбардировок РФ, жестко обратился ко всем, кто на 27-й день войны продолжает распространять фото и видео, которыми может воспользоваться враг.

На своей странице в Facebook вечером 22 марта Александр Гончаренко обвинил местных жителей, сливших информацию о передвижении украинских бензовозов.