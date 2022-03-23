Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 27 день войны
Убили Убили
117 детей
Ранили Ранили
>155 детей
Убили Убили
> 925 (ООН) взрослых
Факты / Украина

В ВРУ предлагают ввести наказание за съемку перемещения ВСУ

Олена Конюшок SEO оптимізація
В ВРУ предлагают ввести наказание за съемку перемещения ВСУ

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности предлагает ввести уголовную ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении Вооруженных сил Украины и международной военной помощи в Украине. Об этом в своем Facebook сообщил народный депутат Андрей Осадчук.

Ответный законопроект был зарегистрирован в Раде во вторник, 22 марта.

Согласно ему, распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, если она не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ, или без получения письменного разрешения от Генштаба на ее распространение, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, сможет караться лишением свободы сроком от трех до пяти лет.

В то же время, незаконное распространение информации о перемещении, движении или расположении наших ВСУ или других военных формирований предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Если же эти действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору, по корыстным мотивам или с целью предоставления такой информации государству-агрессору или незаконным вооруженным формированиям, депутаты предлагают наказывать лишением свободы от восьми до двенадцати лет.

В военное время для «тиктокеров» за распространение такой информации – от пяти до восьми лет заключения. Для организованной группы, по корыстным мотивам – от 8 до 12 лет тюрьмы, – отметил Осадчук.

Сейчас в комитете ждут окончательное согласование вопроса главами депутатских фракций, групп и руководства парламента.

Читайте
Задержан 36-летний тиктокер, чье видео помогло врагу уничтожить ТРЦ Retroville в Киеве

Ранее мэр Краматорска, пострадавшего в результате авиабомбардировок РФ, жестко обратился ко всем, кто на 27-й день войны продолжает распространять фото и видео, которыми может воспользоваться враг.

На своей странице в Facebook вечером 22 марта Александр Гончаренко обвинил местных жителей, сливших информацию о передвижении украинских бензовозов.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Верховная Рада

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка