В Украине появилась карта ЦПАУ, где можно получить государственные услуги. Об этом заявили в Минцифре.

ЦПАУ — это центр предоставления административных услуг. С их помощью можно получить необходимые услуги от государства, без необходимости посещения разных ведомств и организаций.

Так, новая карта поможет найти ближайший ЦПАУ, который работает, узнать график для посещения, а также контактный номер. На фоне широкомасштабного вторжения с 24 февраля работают далеко не все Центры.

Чтобы воспользоваться через смартфон, необходимо открыть карту и выбрать область и населенный пункт из доступного списка.

Если открыть карту с компьютера — нужно нажать на область проживания, а затем на зеленую метку ЦПАУ.

Напомним, что многие крупные компании сделали полезные сервисы для украинцев бесплатными, или с огромной скидкой. Так, теперь можно бесплатно скачать книги, пользоваться дополнительными минутами и Гб для связи с близкими, получить консультацию у врача и использовать VPN для защиты данных.

Также для Украины создали приложение, которое защитит данные устройств. Новинка получила название SpyBuster, и она необходима для отслеживания действий программ на устройстве. Если приложение связывается с серверами России и Беларуси — SpyBuster ограничивает их доступ к данным.