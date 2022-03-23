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Факты / Украина

В Украине появилась карта работающих ЦПАУ, где можно получить государственные услуги

Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
ЦНАП

В Украине появилась карта ЦПАУ, где можно получить государственные услуги. Об этом заявили в Минцифре.

ЦПАУ — это центр предоставления административных услуг. С их помощью можно получить необходимые услуги от государства, без необходимости посещения разных ведомств и организаций.

Так, новая карта поможет найти ближайший ЦПАУ, который работает, узнать график для посещения, а также контактный номер. На фоне широкомасштабного вторжения с 24 февраля работают далеко не все Центры.

Чтобы воспользоваться через смартфон, необходимо открыть карту и выбрать область и населенный пункт из доступного списка.

Если открыть карту с компьютера — нужно нажать на область проживания, а затем на зеленую метку ЦПАУ.

Напомним, что многие крупные компании сделали полезные сервисы для украинцев бесплатными, или с огромной скидкой. Так, теперь можно бесплатно скачать книги, пользоваться дополнительными минутами и Гб для связи с близкими, получить консультацию у врача и использовать VPN для защиты данных.

Также для Украины создали приложение, которое защитит данные устройств. Новинка получила название SpyBuster, и она необходима для отслеживания действий программ на устройстве. Если приложение связывается с серверами России и Беларуси — SpyBuster ограничивает их доступ к данным.

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Фото: Depositphotos

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