С начала широкомасштабной войны России против Украины погиб 121 ребенок, ранения разной степени тяжести получили 167 детей. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Киевской области – 61, Харьковской – 41, Донецкой – 40, Черниговской – 32, Николаевской – 24, столице – 16, Житомирской – 15, Херсонской – 15 и Сумской – 14.

В Донецкой области российские захватчики продолжают обстреливать города и жилые массивы, где находятся гражданские. Так, от российского оружия погибли 9-летняя девочка и 14-летний парень, трое детей получили ранения.

17 марта захватчики на глазах у 14-летнего сына безжалостно убили отца многодетной семьи. Парень получил пулевые ранения. Это произошло, когда они ехали за гуманитарной помощью и лекарствами в центр оккупированной Бучи Киевской области, где проживает семья, потому что в их доме почти две недели не было газа, света и воды.

Вечером 22 марта российский снаряд попал в многоэтажку в Рубежном Луганской области. Три человека погибли, двое из них — дети.

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В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов в Украине повреждено 548 учебных заведений, 72 из них разрушены полностью. Это более 220 школ, 155 детских садов.

Самая худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в Киеве. Кроме того, пострадали от вражеского огня более 40 заведений для детей, в том числе лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

Источник: Офис генпрокурора