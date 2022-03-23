Президент США Джо Байден отправляется в европейское турне, чтобы встретиться с рядом союзников и наладить совместные усилия по поддержке Украины в условиях войны против РФ. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Первой остановкой главы Белого Дома будет Бельгия. Там он встретится с союзниками НАТО, лидерами G7 и ЕС.

Затем глава американского государства поедет в Польшу, чтобы провести двустороннюю встречу с президентом Анджеем Дудой и обсудить созданный Россией гуманитарный кризис в Украине.

Во время этой поездки мы дадим понять, что Запад единственный в нашей защите демократии. Путин думал, что он нас разделит, но мы сейчас сильнее, чем когда-либо в новейшей истории. Мы поддерживаем Украину и гарантируем, что Путин заплатит высокую экономическую цену за свои действия, – говорится в твите Байдена.

Читайте США готовят санкции против 300 депутатов Госдумы РФ

Ранее президент Франции Эммануэль Макрок говорил с Путиным о прекращении огня целый час. Как говорится в заявлении Елисейского дворца, никакого соглашения не достигнуто.

Фото: Президент Байден