Укрзализныця опубликовала график отправления эвакуационных поездов из Запорожья, который будет действителен до 27 марта. Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться ежедневно, о них вы сможете узнать на сайте https://uz-vezemo.com/.

12:20 — №120/119 Запорожье-1 – Львов

14:45 №44717 Запорожье-1 — Рахов

16:05 — №86/85 Запорожье-1 – Львов

16:05 — №88/87 Запорожье-1 – Ковель

21:38 — №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс.

Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.