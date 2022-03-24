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Факты / Украина

Ирпень освобожден от российских захватчиков на 80% – Денисенко

Валентина Летяк редактор ленты
Ірпінь

Город Ирпень под Киевом украинским войскам удалось уже на 80% освободить от российских захватчиков.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона.

– Сейчас уже известно, что 80% города Ирпень освобождено, – отметил он.

По его словам, со среды, 23 марта, в городе начала работать полиция.

А сегодня российские войска обстреляли Ирпень из Градов. Мэр города Александр Маркушин показал на видео осколок от снаряда.

Поздним вечером 22 марта российские захватчики применили вблизи Ирпеня запрещенные фосфорные боеприпасы.

Использование таких видов оружия врагами против мирного населения является преступлением против человечности и нарушением Женевских конвенций 1949 года.

Фото: Олександр Маркушин

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