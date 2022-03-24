Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 28 день войны
Убили Убили
128 детей
Ранили Ранили
>172 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Украина

На Харьковском направлении ПВО Украины сбила истребитель РФ Су-34

Маліновська Ангеліна
бомбардувальник РФ

Украинская противовоздушная оборона на Харьковском направлении сбила беспилотный летательный аппарат и бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщает Воздушное командование Восток.

— И снова у ПВО урожайный день на Харьковском направлении! Враг недосчитался 1 БПЛА и еще одного истребителя-бомбардировщика Су-34, — говорится в сообщении.

К слову, 24 марта президент США Джо Байден на встрече с лидерами НАТО сообщил о передаче Украине Альянсом дополнительных систем вооружений, включая средства противовоздушной обороны, и в целом объявил об увеличении объемов военной помощи.

Напомним, что за месяц войны в Украине погибло от 7 тыс. до 15 тыс. российских военных.

Источник: Воздушное командование Восток

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка