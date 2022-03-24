На Харьковском направлении ПВО Украины сбила истребитель РФ Су-34

Украинская противовоздушная оборона на Харьковском направлении сбила беспилотный летательный аппарат и бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщает Воздушное командование Восток.

— И снова у ПВО урожайный день на Харьковском направлении! Враг недосчитался 1 БПЛА и еще одного истребителя-бомбардировщика Су-34, — говорится в сообщении.

К слову, 24 марта президент США Джо Байден на встрече с лидерами НАТО сообщил о передаче Украине Альянсом дополнительных систем вооружений, включая средства противовоздушной обороны, и в целом объявил об увеличении объемов военной помощи.

Напомним, что за месяц войны в Украине погибло от 7 тыс. до 15 тыс. российских военных.

Источник: Воздушное командование Восток