В 05.00 24 марта, когда исполнился месяц с начала полномасштабной войны в Украине, к гражданам обратился премьер-министр Денис Шмыгаль.

– Месяц борьбы. Месяц сопротивления. Месяц несокрушимости. Враг планировал захватить Украину за несколько дней, а уже 29-й день терпит в Украине лишь огромные потери. Враг планировал поработить украинцев, а вместо этого сплотил нас так крепко, как никогда раньше, – начал свое обращение глава правительства.

Премьер-министр уверен: этот месяц навсегда изменил украинцев, изменил украинское государство и весь мир.

– Мы доказали, что у нас нет ничего общего с российскими варварами, которые атакуют соседние государства, разрушают города и убивают мирных людей. Все увидели, что украинцы – это свободолюбивый, гордый народ, являющийся частью народов объединенной Европы, – заметил Денис Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что сейчас каждый – кузнец нашей победы, день которой – все ближе.

– И после завершения войны мы построим еще лучшую Украину, достойную памяти тех, кто отдал жизнь за ее будущее. Вместе к победе! Слава Украине! – добавил в завершение обращения Денис Шмыгаль.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 29-е сутки, с утра 24 февраля.

За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Денис Шмыгаль