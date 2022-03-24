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Факты / Украина

Россия запустила по Украине уже более 1200 ракет — Пентагон

Марта Бондаренко редактор ленты
Россия запустила по Украине уже более 1200 ракет — Пентагон

По словам высокопоставленного представителя минобороны США, в настоящее время Россия запустила более 1 200 ракет по Украине. Но в запасе у РФ их еще много.

Так, в Пентагоне считают, что у России еще достаточно ракет класса земля-воздух и крылатых ракет.

Чиновник отметил, что у российских вооруженных сил малое количество крылатых ракет воздушного базирования, но у них все еще есть “более 50% того, что они собрали до вторжения в Украину”.

— У них все еще есть значительное количество крылатых ракет наземного базирования, баллистические ракеты малой дальности и баллистические ракеты средней дальности, — сказали в Пентагоне.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что Россия применяет гиперзвуковые ракеты на территории Украины.

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Источник: ABC News

Фото: Getty Images

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