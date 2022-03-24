По словам высокопоставленного представителя минобороны США, в настоящее время Россия запустила более 1 200 ракет по Украине. Но в запасе у РФ их еще много.

Так, в Пентагоне считают, что у России еще достаточно ракет класса земля-воздух и крылатых ракет.

Чиновник отметил, что у российских вооруженных сил малое количество крылатых ракет воздушного базирования, но у них все еще есть “более 50% того, что они собрали до вторжения в Украину”.

— У них все еще есть значительное количество крылатых ракет наземного базирования, баллистические ракеты малой дальности и баллистические ракеты средней дальности, — сказали в Пентагоне.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что Россия применяет гиперзвуковые ракеты на территории Украины.