Украина ожидает серьезных шагов от НАТО, ЕС и стран G7, саммиты которых начинаются в Брюсселе 24 марта. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

– Эти три саммита важны для безопасности каждого из нас. Я уверен, люди продемонстрируют, как они нас поддерживают. Но поддержать свободу должны политики. Они должны поддержать борьбу за жизнь, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что украинская сторона знает о том, что россияне начали работать с некоторыми партнерами, чтобы “лоббировать интересы войны”.

– Мы знаем, что они хотят погасить тему борьбы против войны, но погасить нужно войну, – сказал он.

Эти три саммита, отметил глава государства, покажут, “кто друг, кто партнер, а кто продавался и предал”.

– Жизнь можно защитить только в единстве. Свобода должна быть вооружена. Украинское небо так и не сделали безопасным от российских ракет и авиабомб. Мы так и не получили самолеты и современное противоракетное оружие, танки и противокорабельные средства. Российские войска все еще могут убивать тысячи наших людей. Разрушать наши города просто потому, что оккупантов очень много. Просто потому, что Россия десятилетиями готовилась к позорной войне, – констатировал президент Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 29-е сутки.

За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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