Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 28 день войны
Убили Убили
128 детей
Ранили Ранили
>172 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Мир

Украина и страны Балтии объединяют усилия для прекращения агрессии РФ

Анастасия Гевко редактор ленты
Верховна Рада

В четверг, 24 марта, спикеры парламентов Украины, Литвы, Латвии и Эстонии подписали совместное заявление по поводу российской войны в Украине.

В нем сообщается об объединении усилий для пресечения российской агрессии и для восстановления безопасности в Европе.

Об этом говорится в сообщении, которое опубликовала Верховная Рада Украины у себя в соцсетях.

Ключевые тезисы документа:

  • необходимость ускорения членства Украины в ЕС;
  • поддержка продолжения политики открытых дверей НАТО;
  • призыв к международному сообществу немедленно создать запрещенную для полетов зону над Украиной, чтобы предотвратить массовые жертвы среди мирного населения;
  • предложение международному сообществу ввести полное торговое эмбарго против России;
  • призыв по увеличению поставок всего оружия, необходимого Украине для победы в войне;
  • военные преступления кремлевского режима не должны оставаться безнаказанными Международным Судом и Международным Уголовным Судом;
  • обращаем внимание на необходимость начать думать о восстановлении Украины уже сейчас и выступать за комплексный план помощи для восстановления экономики Украины.

– Спасибо друзьям за поддержку Украины! – подчеркнули в парламенте.

Читайте
НАТО предоставит Украине ПВО и усилит Восточный фланг – Байден

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Верховная Рада

Фото: Depositphotos

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка