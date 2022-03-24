Украина и страны Балтии объединяют усилия для прекращения агрессии РФ

В четверг, 24 марта, спикеры парламентов Украины, Литвы, Латвии и Эстонии подписали совместное заявление по поводу российской войны в Украине.
В нем сообщается об объединении усилий для пресечения российской агрессии и для восстановления безопасности в Европе.
Об этом говорится в сообщении, которое опубликовала Верховная Рада Украины у себя в соцсетях.
Ключевые тезисы документа:
- необходимость ускорения членства Украины в ЕС;
- поддержка продолжения политики открытых дверей НАТО;
- призыв к международному сообществу немедленно создать запрещенную для полетов зону над Украиной, чтобы предотвратить массовые жертвы среди мирного населения;
- предложение международному сообществу ввести полное торговое эмбарго против России;
- призыв по увеличению поставок всего оружия, необходимого Украине для победы в войне;
- военные преступления кремлевского режима не должны оставаться безнаказанными Международным Судом и Международным Уголовным Судом;
- обращаем внимание на необходимость начать думать о восстановлении Украины уже сейчас и выступать за комплексный план помощи для восстановления экономики Украины.
– Спасибо друзьям за поддержку Украины! – подчеркнули в парламенте.