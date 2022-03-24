В Украине жертвами вооруженной агрессии российских оккупантов стали 128 детей, более 172 получили ранения.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Киевской – 64, Харьковской – 43, Донецкой – 43, Черниговской – 32, Николаевской – 24, городе Киеве – 16, Житомирской – 15, Херсонской – 15 и Сумской – 14 областях.

В Мариуполе под завалами обстрелянного врагом дома нашли тело 11-летней гимнастки Екатерины – девочка неоднократно побеждала в крупных соревнованиях.

11 марта 2022 года во время эвакуации гражданского населения в селе Победа Броварского района Киевской области российские военные обстреляли автомобильную колонну — смертельные ранения получил 13-летний парень.

— 13 марта 2022 года в Буче Киевской области военнослужащими вооруженных сил РФ безжалостно расстрелян автомобиль, в котором находилась семья, мать и двое детей 4 и 9 лет погибли, — отмечают в Офисе генпрокурора.

В Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу с тяжелыми ранениями в результате вражеских обстрелов госпитализировали девять детей из Мариуполя и Северодонецка.

Также в Офисе генпрокурора сообщили, что в результате вражеских бомбардировок повреждено 566 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью — среди них более 230 школ и 155 детских садов.

Больше всего повреждено в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в Киеве. Разрушены более 40 других заведений для детей: больницы, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

Ранее сообщалось, что Рубежное враг обстрелял фосфорными бомбами – погибли двое детей.