За месяц полномасштабной войны в Украине российские войска потеряли около 15,8 тыс. личного состава.

Противнику не удалось достичь захватнической цели, потому что украинские военные удерживают оборону на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

По данным Генштаба ВСУ, агрессор контролирует только отдельные пути, а не территории.

Факты ICTV предлагают вниманию интерактивную карту боевых действий, которая обновляется в режиме реального времени и условно отражает ситуацию в городах Украины.

Онлайн-карта DeepState боевых действий в Украине 24.03.2022:

Подробная карта войны в Украине в режиме онлайн на 24.03.2022

24 марта в генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили об увеличении количества ударов врага с воздуха.

Самолеты РФ только в течение 23 марта совершили более 250 вылетов, что на 60 больше чем накануне.

Вооруженные силы Украины поразили 11 воздушных целей агрессора – семь самолетов, один беспилотник, один вертолет и две крылатые ракеты.

Потери техники РФ по состоянию на 24 марта таковы:

530 танков,

1 597 боевых бронированных машин,

280 единиц артиллерийских систем,

82 единицы реактивных систем залпового огня,

47 средств противовоздушной обороны,

108 самолетов,

124 вертолета,

1 033 единицы автомобильной техники,

четыре корабля (катера),

72 цистерны с горюче-смазочными материалами,

50 беспилотников оперативно-тактического уровня,

16 единиц специальной техники.

В Киевской области российские военные обстреляли село Ясногородка и Коцюбинское. Продолжались бои в Ирпене и Гостомеле.

В Черниговской области захватчики повредили аммиакопровод на одном из крупнейших предприятий пищевой промышленности областного центра. Утечки аммиака, по предварительной информации, не произошло.

Попала вражеская ракета также в промышленный объект в Новоград-Волынском районе Житомирской области. Погибших и травмированных нет.

Ночью 24 марта российская армия обстреляла Ахтырку Сумской области. Вражеские ракеты попали в многоэтажки. Продолжались ожесточенные бои за Тростянец.

Ракеты Калибр российские военные выпустили из своих кораблей по центру Харькова. Всего за минувшие сутки вражеская армия нанесла 44 удара по городу. Из реактивных систем залпового огня Град и Ураган обстреляли 140 раз.

В Луганской области враг обстрелял Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременное, Новодружеск и Воеводовку. В Рубежном оккупанты применили запрещенные фосфорные бомбы. Четыре человека погибли, двое из них – дети. Шесть человек получили ранения.

В Донецкой области продолжаются бои в Авдеевке и Очеретино, обстреляли захватчики Бахмут. Мариуполь остается в блокаде и продолжается разрушение Марьинки.

Раздавались взрывы в Чернобаевке и возле Снегиревки Херсонской области.

Утром возле Бердянска Запорожской области ВСУ уничтожили большой вражеский десантный корабль Орск, а также резервуар на 3 тыс. тонн топлива и повредили еще два корабля.

По состоянию на утро 23 марта украинские войска продолжают держать оборону и не дают врагу продвинуться ни на каком направлении. За последние сутки враг активизировал применение авиации и нанесение ударов с использованием ракет.

Под Киевом идут бои в населенных пунктах вдоль Житомирской трассы. ВСУ смогли улучшить позиции в Ирпене и с. Мощун. Враг окапывается и пытается перегруппироваться. Ночью из Градов была обстреляна деревня Ясногородка.

В Киеве террористы также обстреляли жилые кварталы в Святошинском и Шевченковском районах. В Святошинском районе пожары возникли в частных домах и в торговом центре, пострадавших нет. Пожары в Шевченковском районе еще продолжаются, сообщается о четырех пострадавших.

Ночью на Чернигов было совершено два авианалета, террористы бомбили город. Оккупанты разбомбили мост через Десну, по которому двигались эвакуационные рейсы и гуманитарная помощь. Информация о других разрушениях и погибших еще уточняется.

На Сумщине ночь прошла относительно спокойно, кроме Тростянецкой общины. Там в результате боев до сих пор пожары. Ночью горели предприятия, россияне не пускают ГСЧС тушить пожар, он продолжается.

На Днепропетровщине ночь была относительно спокойной. Накануне ракетными ударами уничтожена железнодорожная станция в Павлограде. Один человек погиб.

Ночью снова активизировались атаки на жилые районы и исторический центр Харькова. ВСУ отразили попытку нападения со стороны россиян боевыми вертолетами К-52. В области оккупанты пытаются взять Изюм, украинская армия своих позиций не теряет и отвергает атаки. Россияне нанесли ракетные удары по Лозовой. По меньшей мере 8 человек ранены, 20 повреждены или уничтожены дома.

В Луганской области все города под контролем Украины, но артобстрелы продолжаются почти непрерывно. В Рубежном горит предприятие, учебное заведение, в Лисичанске — остатки горючего на НПЗ. В результате обстрела жилых кварталов в Рубежном трое погибших, из них — двое детей.

В Донецкой области враг активизировался по Авдеевке и Марьинке. ВСУ держат оборону. Авдеевка: всю ночь обстреляли по линии вокруг города. Часть города без электричества. В настоящее время информации о пострадавших нет. Волноваха оккупирована.

Мариуполь – в блокаде. К авиаударам и обстрелам из реактивной артиллерии добавились удары с моря, кораблей и установок. В городе остаются люди. Выезд из города на личном транспорте очень опасен из-за постоянных бомбардировок.

Ночью Николаев подвергся обстрелам. Информация по разрушениям уточняется.

За последние сутки на территории Херсонщины ситуация почти не изменилась. Проблема с обеспечением населения продуктами питания, лекарствами, бензином. Также в ОВА продолжают поступать сообщения с информацией о замене территории.

Утром 22 марта Генштаб ВСУ сообщает, что запасов пищи и боеприпасов у врага осталось на три дня. В общем существенных изменений в положении войск не произошло.

В Киевской области продолжаются бои и артобстрелы в Макарове, Ирпене, Гостомеле, Буче, Ворзеле. Ночью снова было обстреляно село Шпитьки. В Фастовском районе утром крылатая ракета ударила по с. Осыковое. Повреждены частные дома.

В местах боевых действий – населенные пункты возле Житомирской трассы, север Вышгородского района, некоторые населенные пункты Броварского района – гуманитарная катастрофа. Славутич – изолирован.

Также продолжаются оборонительные бои у Чернигова. Информация о разрушениях и погибших пока отсутствует. Город и область остаются в очень тяжелом положении.

Всю ночь продолжались обстрелы пригорода Сум. Неспокойно прошла ночь и в Ахтырском районе. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

На Днепропетровщине вчера в течение дня и сегодня утром – обстрелы населенных пунктов на границе с Херсонщиной. Разрушение есть, без жертв.

В Харькове активизировались обстрелы оккупантов по объектам гражданской инфраструктуры, информация о пострадавших уточняется. По области продолжаются активные боевые действия в Изюме.

В Ровенской области за прошедшие сутки были ракетные удары в начале суток, а также вечером. Каждый раз — по объектам военной инфраструктуры.

В Луганской области продолжаются обстрелы городов. По Горной общине был нанесен авиаудар. Всего вчера 14 пожаров, разрушены 25 объектов.

В Донецкой области авиаудары по Очеретино и Авдеевке обстрелы реактивной артиллерией Красногоровки и Марьинки. В Авдеевке – 5 погибших, 20 раненых, масштабные пожары и разрушения жилья. Мариуполь – в осаде. Обстреливается авиация, корабли, реактивная артиллерия. Военные героически защищают город.

Прошедшие сутки в Херсонской области ознаменовались рядом взрывов и артобстрелов во всех районах области. В областном центре начали появляться листовки якобы от комендантов с правилами пребывания в городе и запретом митингов, комендантским часом.

Напомним, что около 05.00 24 февраля российские войска по приказу президента РФ Владимира Путина атаковали Украину.

Известно, что вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.