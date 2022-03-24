Враг лишен провианта и ресурсов для того, чтобы продолжать свое продвижение по большинству фронтов, он практически стоит на месте.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

— Сегодня календарный месяц с начала активной фазы русско-украинской войны. Мы можем только вспомнить, как они за трое суток пытались взять Киев, — начал Арестович.

Он доложил, что сейчас боевые действия на фронтах практически замерли.

— Генеральный штаб ВСУ сообщает, что противник по многим направлениям не имеет ресурсов для того, чтобы продолжать наступление. Он стоит практически на месте. Имеет проблемы с материальной поставкой топлива, боеприпасов и других видов материального обеспечения. Голые, босые оккупанты, — рассказал советник руководителя Офиса президента.

В то же время Алексей Арестович заявил, что противник все же продолжает сосредоточивать свои усилия в направлении Изюма, Марьинки и Мариуполя, а также враждебная активность наблюдается на правом берегу Днепра в районе Херсона, но российские военные находятся там в обороне.

– Сейчас происходит как раз маленькая репетиция того, что его (врага, – Ред.) ждет через месяц, когда они будут стоять на месте, а потом с ними случаются разные взрывные последствия, – сказал советник руководителя ОПУ.

В качестве примера “взрывных последствий” Арестович привел сегодняшние сутки, когда, по предварительным данным, был уничтожен передовой командный пункт 49 армии РФ на юге Украины, а также большой десантный корабль, перевозивший 400 морских пехотинцев, 20 танков и 45 БТРов.

– (Корабль, – Ред.) внезапно взорвался в порту Бердянск. Другой был поврежден. Как сообщили в Военно-морских силах Украины, обеими кораблями командовали предатели Украины, перешедшие на российскую сторону еще в 2014 году. Поэтому всем, кто работал против Украины в военном отношении, а также переходил на сторону врага — вам нужно понимать, что месть народа догонит вас и через восемь лет, и через 10, и через 20… потому что вы совершили преступления, которые не имеют амнистии и не имеют срока давности, — сказал он.

Алексей Арестович напомнил, что Верховная Рада усилила ответственность за съемки Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований во время их передвижения или нахождения на месте.

В то же время фото, публикуемые официальными источниками информации, такими как Министерство обороны или Генштаб ВСУ, могут свободно распространяться среди граждан Украины.