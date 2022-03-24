Российские захватчики сжигают украинскую литературу и учебники по истории во временно захваченных ими населенных пунктах Украины.

Об этом в четверг, 24 марта, сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.

– В библиотеках временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Черниговской и Сумской областей началось изъятие украинской исторической и художественной литературы, не совпадающей с постулатами кремлевской пропаганды. Для этого были привлечены российские подразделения “военной полиции”. В настоящее время, кроме репрессивных, они выполняют так называемые “идеологические функции”, – сообщили в ведомстве.

Сообщается, что наибольший интерес у силовиков, подконтрольных Кремлю, вызывают книги по истории украинских Майданов, АТО/ООС, истории украинских освободительных соревнований.

– К “экстремистской” литературе относят школьные учебники истории Украины, научную и популярную историческую литературу. Оккупанты имеют целый перечень запрещенных к упоминанию имен. Среди них: Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновил. В городах Кременная, Рубежное (Луганская область), Городня (Черниговская область) известны случаи изъятия книги “Дело Василия Стуса” Вахтанга Кипиани. Обнаруженные книги изымаются, уничтожаются на месте или вывозятся в неизвестном направлении, – рассказали в Генштабе.

Также сообщается, что в Старобельске Луганской области российская оккупационная администрация проводит мероприятия по внедрению в обращение российских рублей для расчета в магазинах и на рынках.

– Путинские войска пытаются расставлять на местах оккупационные администрации. Проводится розыск патриотов и участников АТО/ООС. Местному населению предоставлено указание собирать документы, якобы с целью оформления пенсионного обеспечения, – добавили в ведомстве.

451 градус по Фаренгейту – научно-фантастический роман-антиутопия Рэя Брэдбери, который был издан в 1953 году. В нем описывается общество условного будущего, в котором книги находятся под запретом; так называемые пожарные, к числу которых принадлежит и главный герой Гай Монтэг, сжигают любые найденные книги.

Хранение литературы преследуют по закону, а для зомбирования общества в нужную сторону используют интерактивное телевидение. С остатками инакомыслящих борется карательная психиатрия.