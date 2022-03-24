Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 28 день войны
Убили Убили
121 детей
Ранили Ранили
>167 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Украина

Никаких успехов врага: как прошли 28-е сутки полномасштабной войны в Украине

Татьяна Забожко редактор ленты
Втрати російської техніки

На 29-е сутки полномасштабной войны в Украине российским военным не удалось добиться успеха на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

Противник продолжает терять живую силу и технику по всем направлениям.

Только в течение 28-х суток войны Вооруженные силы Украины поразили 11 воздушных целей врага – семь самолетов, один беспилотник, один вертолет и две крылатые ракеты. Информация об их окончательном уничтожении уточняется.

Агрессор продолжает наносить удары с воздуха. В течение 23 марта самолеты РФ совершили более 250 вылетов, что на 60 больше чем днем ​​ранее.

Основными целями противника остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской и Харьковской областях.

Продолжают российские военные терроризировать и местное население на временно занятых территориях Херсонской области.

В частности, они активно привлекают подразделения Росгвардии, чтобы предотвратить проведение мирных протестов людей против оккупационных властей.

Однако тотальное сопротивление украинского народа продолжается, отмечают в генеральном штабе ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 29-е сутки.

За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка