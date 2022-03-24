На 29-е сутки полномасштабной войны в Украине российским военным не удалось добиться успеха на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

Противник продолжает терять живую силу и технику по всем направлениям.

Только в течение 28-х суток войны Вооруженные силы Украины поразили 11 воздушных целей врага – семь самолетов, один беспилотник, один вертолет и две крылатые ракеты. Информация об их окончательном уничтожении уточняется.

Агрессор продолжает наносить удары с воздуха. В течение 23 марта самолеты РФ совершили более 250 вылетов, что на 60 больше чем днем ​​ранее.

Основными целями противника остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской и Харьковской областях.

Продолжают российские военные терроризировать и местное население на временно занятых территориях Херсонской области.

В частности, они активно привлекают подразделения Росгвардии, чтобы предотвратить проведение мирных протестов людей против оккупационных властей.

Однако тотальное сопротивление украинского народа продолжается, отмечают в генеральном штабе ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 29-е сутки.

За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ