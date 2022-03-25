Австралия ввела санкции против 22 российских пропагандистов, а также самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его семью. Об этом стало известно с сайта австралийского правительства.

Эти последние шаги через месяц после вторжения России в Украину продолжают наши целенаправленные усилия для того, чтобы Россия и те, кто поддерживает ее незаконное, неспровоцированное вторжение к ее демократическому соседу, заплатили высокую цену, – говорится в сообщении.

Новые ограничения касаются 22 пропагандистов, продолжающих распространять выгодную Кремлю дезинформацию. Это, в частности, старшие редакторы таких СМИ, как Russia Today, Фонд стратегической культуры, InfoRos и NewsFront.

А вот против Лукашенко с семьей Австралия ввела санкции за “стратегическую поддержку России и ее вооруженным силам в нападении на суверенитет и территориальную целостность Украины”.

Напомним, ранее президент США Джо Байден сообщил, что вводит новые санкции против России. Под них, по его словам, попали физические, юридические лица и российские элиты.