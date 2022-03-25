Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 28 день войны
Убили Убили
128 детей
Ранили Ранили
>172 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Украина

Австралия ввела санкции против Лукашенко и 22 российских пропагандистов

Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Австралия ввела санкции против Лукашенко и 22 российских пропагандистов

Австралия ввела санкции против 22 российских пропагандистов, а также самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его семью. Об этом стало известно с сайта австралийского правительства.

Эти последние шаги через месяц после вторжения России в Украину продолжают наши целенаправленные усилия для того, чтобы Россия и те, кто поддерживает ее незаконное, неспровоцированное вторжение к ее демократическому соседу, заплатили высокую цену, – говорится в сообщении.

Новые ограничения касаются 22 пропагандистов, продолжающих распространять выгодную Кремлю дезинформацию. Это, в частности, старшие редакторы таких СМИ, как Russia Today, Фонд стратегической культуры, InfoRos и NewsFront.

А вот против Лукашенко с семьей Австралия ввела санкции за “стратегическую поддержку России и ее вооруженным силам в нападении на суверенитет и территориальную целостность Украины”.

Читайте
Европа не позволит России продавать нефть и газ за рубли - Урсула фон дер Ляйен

Напомним, ранее президент США Джо Байден сообщил, что вводит новые санкции против России. Под них, по его словам, попали физические, юридические лица и российские элиты.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Unsplash

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка