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Факты / Украина

Буча, Ирпень, Ахтырка и Николаев стали городами-героями: Зеленский подписал указ

Илья Нежигай редактор ленты
Буча, Ирпень, Ахтырка и Николаев стали городами-героями: Зеленский подписал указ

Президент Владимир Зеленский присвоил звание “город-герой” Ахтырке, Буче, Ирпеню и Николаеву.

Об этом глава Государства сначала объявил в своем видеообращении, а затем издал соответствующий указ.

— В целях отмечания подвига, массового героизма и устойчивости граждан, выявленных в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, постановляю присвоить почетное отличие “Город-герой Украины”, — говорится в сообщении.

Звание получили:

  • Буча (Киевская область);
  • Ирпень (Киевская область);
  • Николаев (Николаевская область);
  • Ахтырка (Сумская область).

Кроме того, президент Зеленский объявил о присвоении звания героя Украины семи военнослужащим Нацгвардии, из них, к сожалению, пять посмертно, объявил о награждении государственными наградами 240 военнослужащих Нацгвардии и 119 военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также о награждении государственными наградами. местных властей и 31 медицинского работника.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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