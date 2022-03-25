Президент Владимир Зеленский присвоил звание “город-герой” Ахтырке, Буче, Ирпеню и Николаеву.

Об этом глава Государства сначала объявил в своем видеообращении, а затем издал соответствующий указ.

— В целях отмечания подвига, массового героизма и устойчивости граждан, выявленных в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, постановляю присвоить почетное отличие “Город-герой Украины”, — говорится в сообщении.

Звание получили:

Буча (Киевская область);

Ирпень (Киевская область);

Николаев (Николаевская область);

Ахтырка (Сумская область).

Кроме того, президент Зеленский объявил о присвоении звания героя Украины семи военнослужащим Нацгвардии, из них, к сожалению, пять посмертно, объявил о награждении государственными наградами 240 военнослужащих Нацгвардии и 119 военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также о награждении государственными наградами. местных властей и 31 медицинского работника.