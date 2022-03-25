Сегодня, 25 марта, в Мелитополь приехала гуманитарная помощь. В настоящее время ее выгружают на склад пожарной части.

Об этом в своем видеообращении сказал мэр Иван Федоров.

По его словам, гуманитарный конвой вчера кафиры не впустили в город, поскольку автомобили прибыли после 19.00. Поэтому груз заехал только утром. Пока его разгружают на склад пожарной части по ул. Героев Сталинграда.

Что касается эвакуации людей, то сегодня из города на автобусах смогут уехать около 350 человек.

– Но я уверен, мы продолжим такие гуманитарные конвои с возможностью эвакуации горожан на обратном пути в город Запорожье, – подчеркнул мэр.

Отъезд эвакуационной колонны из Мелитополя планируется в 8:30-9:00.

Несколько дней назад Иван Федоров сообщал, что ситуация в Мелитополе достаточно тяжелая – городу нужны продукты первой необходимости и лекарства. Кроме того, людей нужно эвакуировать.