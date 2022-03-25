Глава Министерства обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что отказывается ехать в Будапешт на министерскую встречу стран Вышеградской четверки из-за того, что Венгрия отказывается помочь Украине в борьбе против российских захватчиков.

Об этом министр написала на своей странице в Twitter в пятницу, 25 марта.

– Я лично не поеду в Венгрию на встречу министров обороны V4. На следующей неделе у них выборы, и мне не следует участвовать в кампании там. Я всегда поддерживала V4 и мне очень жаль, что для венгерских политиков дешевая российская нефть важнее украинской крови. Слава Украине! – написала Чернохова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал информацию о тех странах, которые во время закрытых дискуссий выразили скептицизм по поводу возможности вступления Украины в Евросоюз, а также тех, кто колебался по этому вопросу.

Также Владимир Зеленский во время саммита обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и напомнил ему об истории его страны времен гитлеровской Германии.

В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не станет менять свое решение по поставкам Украине оружия через ее территорию, а также по поводу санкций против энергоносителей РФ.