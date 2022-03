В рамках своего турне по странам Европы президент США Джо Байден принял участие в заседании Европейского Совета в Брюсселе 24 марта.

Today, I participated in a European Council meeting in Brussels. We committed to providing further humanitarian assistance to those fleeing violence in Ukraine and to continue imposing economic costs on Russia for its actions. pic.twitter.com/yUL7u9m6y9

— President Biden (@POTUS) March 24, 2022