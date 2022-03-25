В пятницу, 25 марта, самолет президента Польши Анджея Дуды, который направлялся на встречу с президентом США Джо Байденом, экстренно сел в Варшаве.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном PAP.

– Самолет с президентом Анджеем Дудой экстренно приземлился в Варшаве. Президент Польши летел в Жешува на встречу с президентом США Джо Байденом, – сказано в заявлении.

Уточняется, что Дуда отправится дальше на сменном самолете. Порядок встреч лидеров стран будет немного изменен, рассказал изданию глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Якуб Кумох.

Также сообщается, что президент Байден уже прибыл в город встречи.

Источник: PAP

