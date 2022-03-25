На 25 марта в Украине согласованы два гуманитарных коридора для эвакуации мирного населения.

Об этом на брифинге сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Первый гуманитарный коридор согласован для города Мариуполь в Запорожье для тех, кто будет выезжать на собственном транспорте.

Централизованная эвакуация на автобусах для мариупольцев запланирована из Бердянска. Место сбора: спорткомплекс по ул. Мелитопольское шоссе, 27.

По словам Ирины Верещук, 48 автобусов сейчас находятся на въезде в Бердянск. Сейчас ведут переговоры, чтобы оккупационные войска им наконец-то разрешили проехать.

После прохождения блокпоста автобусы сразу будут отправлены к месту сбора мариупольцев и начнут эвакуацию.

Ирина Верещук добавила, что на въезде в Бердянск также заблокирован бензовоз. После его допуска в город мариупольцы смогут дозаправить собственный транспорт на заправках, которые находятся на Восточном проспекте, 4а и улице Мелитопольское шоссе, 87б.

Второй гуманитарный коридор будет действовать из города Мелитополь в Запорожье. Место сбора: пожарная часть №9.

Автобусы для эвакуации и с гуманитраным грузом утром въехали в город и после разгрузки гуманитраной помощи будут поданы к месту сборов.