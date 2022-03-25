В Херсонской области исчез глава захваченного российскими войсками поселка Нижние Серогозы (Генический район) Дмитрий Такаджи. До этого он опубликовал объявление о своей отставке.

Об этом проинформировали в Нижнесерогозском поселковом совете. Там отметили, что на территории общины установлены блокпосты войск РФ. Враг также захватил помещение поселкового совета.

Также отмечается, что неизвестно, где сейчас находится поселковый глава Дмитрий Такаджи и что с ним.

– Информируем, что на территории общины установлены военные блокпосты боевых формирований РФ. Где поселковый голова Дмитрий Такаджи и что с ним – неизвестно. Доступа к служебным кабинетам поселкового совета нет, поскольку помещения под контролем военных, — подчеркнули в поселковом совете.

Там заверили, что, несмотря на эти обстоятельства, должностные лица поселкового совета, старосты и руководители местных коммунальных учреждений делают все для обеспечения жизнедеятельности общины, пока это возможно.

В настоящее время в поселке и в общем на территории Нижнесерогозской поселковой территориальной общины функционируют объекты критической инфраструктуры, есть устойчивое энерго- и водоснабжение. Медицинские учреждения оказывают помощь, а в школах идет обучение в дистанционном режиме.

В торговой сети есть продукты питания, в то же время гораздо хуже ситуация с медикаментами.

Стоит отметить, что накануне поселковый глава Дмитрий Такаджи опубликовал на своей Facebook-странице объявление, что уходит с должности.

– Я вынужден констатировать тот факт, что в связи со сложившимися обстоятельствами, а именно невозможностью работать и осуществлять свои полномочия как представителя украинского органа местного самоуправления, сегодня, 24 марта 2022 года, мною принято решение уйти в отставку, — написал он.

После этой публикации новые на Facebook-странице Дмитрия Такаджи не появлялись.

Ранее сегодня стало известно, что в Херсоне российские захватчики похитили депутата Корабельного районного совета, главу фракции Европейская солидарность Дмитрия Афанасьева.

Кроме того, российские оккупанты похитили по меньшей мере пятерых жителей сел недалеко от Херсона.

Источник: Нижнесерогозский поселковый совет, Дмитрий Такаджи

Фото: Нижнесерогозский поселковый совет