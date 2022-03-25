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Факты / Украина

Оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту на окраине Днепра

Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту на окраине Днепра

Российские войска нанесли ракетный удар по военному объекту на на окраине Днепра. О своем Facebook сообщает воздушное командование “Восток”.

Официально. Днепропетровская область. Нанесен ракетный удар по военному объекту. Последствия уточняются, – говорится в сообщении.

Позже в управлении ГСЧС уточнили, что было два ракетных удара по одной из воинских частей на окраине Днепра.

Значительно разрушены здания части. Возникли две очаги пожара.

Информация о погибших и пострадавших устанавливается.

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Ранее начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что корабли РФ обстреляли Одессу.

По его словам, противник стрелял в сторону Одессы из корабельной артиллерии. К счастью, все снаряды упали в Черное море

Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

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