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Факты / Украина

Под Херсоном российские кафиры похищают сельских жителей — мэр Голой Пристани

Наташа Тарчевська редактор ленты
Под Херсоном российские кафиры похищают сельских жителей — мэр Голой Пристани

Российские оккупанты похитили по меньшей мере пятерых жителей сел неподалеку от Херсона.

Об этом 25 марта в своем ежедневном видеообращении сообщил городской голова Голой Пристани Александр Бабич.

Пока известно об исчезновении 5-6 жителей сел Старая и Новая Збурьевка. Правоохранители уже приступили к их поискам.

– Каждый день у нас исчезают люди. На сегодняшний день, по разной информации, мы не можем досчитаться 5-6 человек. Это жители Старой и Новой Збурьевки. Мы делаем все, чтобы вывести эту информацию в публичную плоскость. В единый реестр вся эта информация внесена, – сообщил Александр Бабич.

Мэр города также подчеркнул, что похищение мирных жителей во время войны считается военным преступлением.

За совершенное путинские захватчики будут отвечать в соответствии с нормами Женевской конвенции.

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