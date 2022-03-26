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Факты / Украина

Под Киевом оккупанты устроили мятеж и переехали танком своего командира — The Guardian

Илья Нежигай редактор ленты
Танк РФ

Российские мятежные солдаты намеренно задавили танком своего командира в Киевской области, после того как их отряд был разбит украинскими Вооруженными силами.

Об этом пишет британское издание The Guardian, опираясь на данные источников в правительствах стран Запада, а также украинского журналиста Романа Цымбалюка.

— Западные официальные лица заявили, что, по их мнению, российский командир был задавлен и убит мятежными силами во время боевых действий в Украине, что свидетельствует о “моральных проблемах”, с которыми сталкиваются силы вторжения, — говорится в сообщении.

Источники издания подчеркнули, что в начале этой недели полковник 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады был задавлен танком и впоследствии скончался от полученных ранений.

При этом один из чиновников заявил, что, по их мнению, командир бригады был “убит своими же солдатами” в результате “масштабных потерь, понесенных его бригадой” в ходе ожесточенных боев.

Однако, несмотря на наличие некоторых доказательств, подтверждающих утверждение, что российский командир был задавлен, остается непонятным, погиб ли полковник РФ, как сообщали западные чиновники.

Они напомнили, что первоначальное сообщение о мятеже было сделано в Facebook украинским журналистом Романом Цымбалюком, который сказал, что мятеж случился после того как подразделение, сражавшееся в Макарове, к западу от Киева, потеряло “около 50% личного состава”.

— Выбрав удобный момент, во время боя он наехал на стоявшего рядом командира, ранив его в обе ноги, — написал журналист.

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После этого полковник был перевезен в госпиталь в Беларуси.

Отдельный видеоролик, опубликованный чеченским лидером Рамзаном Кадыровым, показывает, как российский командир Юрий Медведев транспортируется медицинскими войсками РФ, где видно, что военнослужащий явно жив.

На видео чеченский боец обращается к солдату на носилках, у которого явно повреждены ноги, на что тот отвечает, что он в порядке.

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Подтверждение заявления западных официальных лиц о смерти полковника ограничилось заголовком сообщения британского издания MailOnline, в котором говорилось, что “российский командир, которого намеренно переехал танк, управляемый его собственными недовольными солдатами в знак протеста против огромного числа погибших в его подразделении, умер“.

Ранее Великобритания и другие западные страны неоднократно сообщали, что у российских войск низкий моральний дух, поскольку они несут большие потери в боях.

Западные чиновники считают, что примерно одна шестая или, возможно, одна пятая первоначальных сил вторжения России, которые состояли из 20 батальонных тактических групп, “больше не боеспособны”, пишет The Guardian.

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Фото: Генштаб ВСУ

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Источник: The Guardian

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