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Факты / Украина

Под Запорожьем 70 оккупантов устроили бунт и отказались воевать против ВСУ

Илья Нежигай редактор ленты
Російські військові

В Мелитополе 70 российских оккупантов устроили бунт и отказались воевать против защитников Запорожья.

Об этом сообщил спикер Запорожской ОВА, полковник ВСУ Иван Арефьев.

Он официально подтвердил, что военнослужащие, которые держат оборону в Запорожском направлении, боевых действий, которые могут нести угрозу жизни и здоровью гражданского населения в городах и селах, не проводили и не проводят.

— В то же время российские оккупанты регулярно пытаются дискредитировать ВСУ, чтобы прикрыть собственные преступления против мирных людей, — объявил полковник ВСУ Арефьев.

Иван Арефьев сообщил, что на сегодняшний день есть две прекрасные новости от высшего штаба Сил обороны Украины.

— 24 марта 2022 года поступила информация о том, что в дислоцирующихся в Мелитополе подразделениях оккупационных войск РФ 70 российских военнослужащих устроили бунт и отказались выполнять приказы своего руководства и участвовать в боевых действиях против защитников Запорожья. Советуем оккупантам: сдавайтесь в плен, получите шанс остаться в живых, — написал он.

Второй новостью стало то, что при освобождении населенного пункта Малиновка защитники Запорожской области пополнили свой парк военной техники.

– Теперь у защитников появился российский танк Т-72Б3 – он будет служить нашим защитникам, – сообщил спикер ЗОВА.

Напомним, ранее Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российский вертолет обстрелял свои же позиции в Малой Рогане на Харьковщине.

Источник: Запорожская ОВА

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Фото: Dreamstime

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