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Факты / Украина

Планировали переплыть границу: на Закарпатье задержали отца и сына с валютой и золотом

Наташа Тарчевська редактор ленты
Планировали переплыть границу: на Закарпатье задержали отца и сына с валютой и золотом

На Закарпатье украинские пограничники задержали мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу в обход пункта пропуска. В их вещах обнаружили десятки тысяч в разных валютах, а также несколько слитков золота.

Инцидент произошел 25 марта в районе ПП Большой Бычков. Задержанными оказались харьковчане, отец и сын 52 и 27 лет. Убежать за границу они пытались через реку Тиса.

— Во время осмотра личных вещей мужчин пограничники обнаружили почти 97 тыс. евро, более 70 тыс. долларов США, более 90 тыс. грн и три золотых слитка общим весом 300 грамм, — говорится в сообщении.

Планировали переплыть границу: на Закарпатье задержали отца и сына с валютой и золотом / 3 фотографии

Отца и сына уже передали правоохранителям. В ближайшее время инциденту будет дана правовая оценка.

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Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

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