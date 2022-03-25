На Закарпатье украинские пограничники задержали мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу в обход пункта пропуска. В их вещах обнаружили десятки тысяч в разных валютах, а также несколько слитков золота.

Инцидент произошел 25 марта в районе ПП Большой Бычков. Задержанными оказались харьковчане, отец и сын 52 и 27 лет. Убежать за границу они пытались через реку Тиса.

— Во время осмотра личных вещей мужчин пограничники обнаружили почти 97 тыс. евро, более 70 тыс. долларов США, более 90 тыс. грн и три золотых слитка общим весом 300 грамм, — говорится в сообщении.

Планировали переплыть границу: на Закарпатье задержали отца и сына с валютой и золотом / 3 фотографии

Отца и сына уже передали правоохранителям. В ближайшее время инциденту будет дана правовая оценка.