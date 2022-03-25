Во временно оккупированном Крыму РФ снова свозит свою военную технику и военнослужащих к административной границе полуострова с материковой Украиной.

Об этом рассказал в эфире телемарафона на украинских каналах глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, в настоящее время в Крыму наблюдаются две тенденции. Одна из них – очередное накопление войск РФ.

– Сейчас два процесса очень заметны в Крыму. Первое – в Крым снова свозят российскую военную технику и российских военных. Накапливается все это в районах, прилегающих к материковой Украине. Так, кстати, происходило накануне 24 февраля, когда в течение 1,5-2 месяцев накапливались российские войска. И мы приходим к заключению, что россияне готовят следующую волну попыток атаковать материковую часть Украины, в том числе с оккупированной территории Крыма, — подчеркнул Чубаров.

Вторая тенденция состоит в том, что на фоне милитаризации Крыма оккупанты усиливают репрессии против крымских татар. Чубаров рассказал, что вчера был арестован глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев. Перед этим оккупанты арестовали ветерана крымскотатарского национального движения, правозащитника Абдурашида Джапарова.

А в российском городе Ростов-на-Дону, где обычно организуют судилища над крымскими татарами, на днях семь человек получили сроки от 13 до 19 лет тюрьмы.

– Оккупационная “власть” в Крыму усиливает преследования. Думаю, это как превентивная мера, чтобы люди не выходили на площади в случае, когда ситуация для РФ будет ухудшаться, – отметил Чубаров.

Он также рассказал, что крымчане замечают существенный рост количества объявлений о продаже недвижимости в оккупированном Крыму. Речь идет, в частности, о домах, которые появились во времена российской оккупации и где поселились представители карательных структур РФ.

– И из этого мы делаем вывод, что среди них усиливается осознание того, что им нужно уезжать из Крыма, покидать Крым, что туда придут украинские власти, – добавил Чубаров.

На днях украинская разведка сообщила, что Владимир Путин планирует заблокировать выезд россиян с временно оккупированного Крыма. Так, у разведки есть информация о подготовке блокирования движения по Крымскому мосту в сторону РФ, а также паромной переправы и авиасообщения. Таким образом Кремль хочет остановить поток бегущих оккупантов с полуострова.