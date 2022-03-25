Для оккупационных сил Российской Федерации невозможно взятие Харькова.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, посетивший накануне ближайший к России областной центр Украины.

Секретарь СНБО сообщил, что по поручению президента Владимира Зеленского он посетил Харьков, где разговаривал с руководством города и области.

– Харьков живет, взять город, который обороняют такие ребята, невозможно – отметил он.

Касательно Мариуполя Алексей Данилов отметил, что оборона города продолжается, а сдавать его никто не собирается.

В частности, он повторил данные о том, что в силовых структурах Российской Федерации происходит “выяснение отношений” из-за ряда неудач в войне против Украины.

— Все доказывают, что не они виноваты в том, что за четыре дня они не взяли Киев. Сейчас там есть увольнение части генералов, а другую часть увольняют наши Вооруженные силы “грузом 200”, — сказал секретарь Данилов.

Алексей Данилов добавил, что в России уже происходят определенные процессы, потому что информация о ситуации в Украине все больше прорывается, а потери государства агрессора невозможно скрыть.

Он также поздравил служащих СБУ с профессиональным праздником, высоко оценив их работу по отражению российской агрессии.

Накануне секретарь СНБО сообщил, что в России начались активные кадровые изменения в военном руководстве, чтобы с новыми силами пойти в наступление на Украину.