В Славутиче Киевской области работают вражеские снайперы, поэтому жителям города не рекомендуется выходить на улицу.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире Национального телемарафона.

– Город был на территории, которая оккупирована, но туда не заходили российские войска до вчерашнего дня. Вчера они подошли к блокпостам и обстреляли их. Пока власти города попросили всех (жителей. — Ред.) не выходить на улицу, потому что работают снайперы, — рассказал Вадим Денисенко.

Он сообщил, что российские военные подошли примерно на километр ко входу в город.

— Город де-факто заблокирован российскими войсками. Пока нет информации о столкновениях или наличии жертв, — добавил советник главы МВД.

Он напомнил, что город Славутич находится рядом с Чернобыльской АЭС, на которой и работают жители, а сама ЧАЭС была захвачена оккупантами еще в начале войны.

– И все эти истории персонала (ЧАЭС. – Ред.) о том, как горел чернобыльский лес и россияне не давали возможности даже погасить его – об этом мы говорили на протяжении последних дней, – указал Вадим Денисенко.

Советник главы МВД добавил, что российские войска начали окапываться в особо опасных районах Чернобыльской зоны, в результате чего были достаточно серьезно нарушены верхние слои почвы, что привело к небольшому повышению радиации.

— Сейчас мы ждем, что будет, какими будут действия россиян по отношению к самому Славутичу, — сказал Вадим Денисенко.

Советник министра считает, что активность захватчиков связана прежде всего с активизацией Вооруженных сил Украины в Киевской области — как около Ирпеня, так и в других регионах, где сегодня и вчера шли бои. Другого объяснения Вадим Денисенко не видит.

— Возможно, они действительно получили какое-то свое странное указание, что им нужно еще и в город заходить. Хотя, честно говоря, они очень опасны и на самой Чернобыльской станции, потому что это обезьяна с гранатой де-факто, — подытожил он.

Напомним, Чернобыльскую АЭС российские оккупанты захватили в первый день полномасштабной войны – 24 февраля. Все это время персонал на ЧАЭС удерживался в плену военных, и только 20 марта удалось провести частичную ротацию и эвакуацию сотрудников электростанции.