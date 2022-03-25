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Факты / Украина

Россия стала стратегическим бременем для Китая – представитель Пентагона

Олена Конюшок SEO-спеціаліст

Вторжение России в Украину сделало ее стратегическим бременем для Китая. Об  этом пишет The Guardian, ссылаясь на слова заместителя министра обороны США по вопросам политики Колина Каля.

Я действительно думаю, что то, что Путин сделал в Украине, в определенной степени делает Россию стратегическим бременем для Пекина, по сравнению в тем что было шесть недель или шесть месяцев назад, – заявил Каль.

Заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Каль заявил, что Россия выйдет из Украины слабее, чем была в начале вторжения.

Я думаю с большой долей уверенности, что Россия выйдет из Украины слабее в военном отношении, слабее экономически, слабее политически и геополитически и более изолированной, – отметил он.

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Ранее Джо Байден рассказал о своем разговоре с китайским лидером Си Цзиньпинем.

По словам президента США, Китай понимает, что его экономическое будущее “намного теснее связано с Западом, чем с Россией”.

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Источник: The Guardian

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