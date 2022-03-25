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Факты / Украина

В РФ во второй раз озвучили свои потери в войне против Украины

Анастасия Гевко редактор ленты
В РФ во второй раз озвучили свои потери в войне против Украины

В пятницу, 25 марта, на тридцатый день полномасштабной войны, развязанной Российской Федерацией против Украины, в российском генштабе во второй раз назвали свои потери.

Так, начальник главного оперативного управления генштаба ВС РФ Сергей Рудский заявил, что погибло, якобы, 1351 военнослужащий и еще 3825 – получили ранения.

До этого, 2 марта, Минобороны России признало гибель 498 военных.

Цифры, которые называют в РФ, намного ниже независимых и украинских оценок.

Так, советник руководителя ОП Алексей Арестович во время брифинга днем 25 марта оценил потери противника в более чем в 16 100 военных.

В то же время военные аналитики Запада называли цифры в не менее чем 6-10 тысяч погибших.

Сообщалось о гибели пяти генералов РФ.

Напомним, Россия штурмует и бомбит десятки украинских городов, среди которых Мариуполь, Харьков, Сумы, Чернигов, Ахтырка, Тростянец, Изюм, Буча, Ирпень и другие. При этом армия РФ целенаправленно уничтожает гражданскую инфраструктуру, обстреливает жилые кварталы, школы, больницы и блокирует работу гуманитарных коридоров.

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Фото: Depositphotos

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