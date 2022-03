Во время контратак украинская армия сумела снова занять города и оборонительные позиции в радиусе до 35 км к востоку от столицы Украины – Киева.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

По информации разведки, украинские войска, вероятно, продолжат попытки оттеснить российских захватчиков к северо-западу от Киева к аэродрому Гостомеля.

Что касается юга Украины, то там, по данным разведки, путинские войска продолжают попытки обойти Николаев, чтобы двигаться дальше на запад, в направлении Одессы. В то же время, сопротивление Украины и проблемы с логистикой замедляют их продвижение.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 25 March 2022

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 25, 2022