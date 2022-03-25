Во время контратак украинская армия сумела снова занять города и оборонительные позиции в радиусе до 35 км к востоку от столицы Украины – Киева.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

– Украинские контратаки и отступление войск РФ на чрезмерно растянутых линиях поставок позволили Украине снова занять города и оборонительные позиции в радиусе до 35 км к востоку от Киева, – отмечается в сообщении.

По информации разведки, украинские войска, вероятно, продолжат попытки оттеснить российских захватчиков к северо-западу от Киева к аэродрому Гостомеля.

Что касается юга Украины, то там, по данным разведки, путинские войска продолжают попытки обойти Николаев, чтобы двигаться дальше на запад, в направлении Одессы. В то же время, сопротивление Украины и проблемы с логистикой замедляют их продвижение.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 25 March 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/shZZIe6cBq ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/gdCRYuQvvp — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 25, 2022

Недавно в британском Минобороны сообщали, что Киев остается для РФ ключевой военной целью, и российские захватчики могут снова попытаться окружить столицу Украины.

Кроме того, в разведке Великобритании информировали, что контратаки украинских войск срывают наступление РФ на Киев.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки украинская армия отбила девять вражеских атак, уничтожила 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и девять артиллерийских систем. Враг потерял более 200 военнослужащих. В то же время подразделения противовоздушной обороны сбили два вражеских самолета и два БПЛА.

Фото: Генштаб ВСУ