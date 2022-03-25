Мариупольский горсовет со ссылкой на очевидцев сообщает, что в результате вражеского авиаудара по драмтеатру в Мариуполе погибли около 300 человек. Эти люди прятались от бомбардировок оккупантов.

В горсовете отмечают, что до последнего не хотят верить в это, но слова тех, кто был внутри здания в момент этого террористического акта говорят об обратном.

— От очевидцев появилась информация о том, что в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки русским самолетом погибло около 300 человек. До последнего не хочется верить в этот ужас. До последнего хочется верить, что всем удалось спастись, — говорится в сообщении Мариупольского горсовета.

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Напомним, что на площади перед театром и позади него огромными белыми буквами было написано Дети. Эту надпись отчетливо можно было увидеть с высоты.

Как отмечают в горсовете, российские оккупанты знали куда бьют и знали, какие могут быть последствия.

— Все равно бомбы упали на место, ставшее убежищем для сотен мариупольцев. Не может быть и никогда не будет объяснения этой нечеловеческой жестокости. Как никогда и не будет прощения тем, кто принес в наш дом разруху, боль и страдания, — отмечают в мэрии.

Бомбардировка драматического театра случилась 16 марта. На площади перед театром и за ним огромными белыми буквами было написано Дети. Эту надпись отчетливо можно было увидеть с высоты.

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