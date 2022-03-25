Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 28 день войны
Убили Убили
128 детей
Ранили Ранили
>172 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Украина

В результате обстрелов в Киевской области ранены трое человек, есть погибшие – полиция

Илья Нежигай редактор ленты
В результате обстрелов в Киевской области ранены трое человек, есть погибшие – полиция

В результате обстрелов поселка Калиновка Киевской области, трое раненых и погибшие.

Как сообщили в полиции Киевской области, обломки снаряда попали в один из объектов гражданской инфраструктуры.

— В Калиновке в результате артобстрела три человека получили ранения, есть погибшие. Обломки снаряда попали в один из объектов гражданской инфраструктуры, – говорится в сообщении.

В Вышгородском районе задержаны двое мародеров, которые из частного дома похитили оружие и ценности.

Также продолжаются обстрелы Новых и Старых Петровцев, в результате которых уже поврежден гостиничный комплекс.

– По предварительной информации, пострадавших нет, – говорится в сообщении.

В Бучанском районе Киевщины ведутся бои, ведутся единичные обстрелы села Ясногородка Фастовского района.

В Белой Церкви полицейские задокументировали три факта незаконного хранения наркотических средств.

В Фурсах на блокпосту во время досмотра водителя правоохранители обнаружили и изъяли в автомобиле гранату Ф-1.

Всего за минувшие сутки полицейские Броварщины совместно с представителями местных властей эвакуировали с оккупированных территорий более 1300 человек.

В Борисполье ситуация контролируемая.

Читайте
Месяц противостояния агрессору: что происходит на 30-е сутки войны в Украине (онлайн)

Фото: Полиция Киевской области

Источник: Полиция Киевской области

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка