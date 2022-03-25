Города Волноваха Донецкой области, которым он был до начала полномасштабного вторжения РФ, практически не осталось.

Об этом вечером 25 марта в эфире национального телемарафона заявил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.

– Город Волноваха. Две недели назад наши Вооруженные силы отошли от этого населенного пункта. Сейчас этого населенного пункта как такового с его инфраструктурой не существует. Разбито большинство объектов и домов. Произошло переформатирование и перебазирование Вооруженных сил на другие позиции, – рассказал он.

Павел Кириленко отметил, что другие ключевые города, в частности многострадальный город-герой Мариуполь, находится под контролем украинских защитников.

Также он подтвердил, что к вечеру пятницы бои с российскими оккупантами продолжаются и на линии разграничения.

— Обстрелы продолжаются по всей линии разграничения – Авдеевка, Очеретино, Торецк, Угледар. Сегодня есть подтверждение этих воздушных тревог, удары были нанесены.

Глава Донецкой военной администрации объяснил, что бои продолжаются, поэтому не может предоставлять большое количество информации, чтобы не дать врагу шанса на корректировку огня.