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Факты / Украина

Ермак назвал страны, которые могут стать новыми гарантами безопасности Украины

Илья Нежигай редактор ленты
андрій єрмак

Украина рассматривает получение гарантий безопасности от постоянных членов ООН, включая страны из Азии, Северной Америки и Европы.

Об этом в интервью грузинским журналистам рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

— Украина заслуживает быть одним из основателей новой системы безопасности, потому что именно наша страна героически противостоит одной из величайших армий мира. Гарантами нашей безопасности должны стать постоянные члены ООН. Мы бы добавили к ним Турцию, Германию, Канаду, Израиль. Также получили информацию о желании присоединиться к этому процессу от Италии, – сообщил он.

Руководитель Офиса президента добавил, что Украина заинтересована в том, чтобы присоединялись и соседние страны.

— Это должны быть конкретные работающие гарантии, поскольку у нас есть негативный опыт Будапештского меморандума, который больше точно не повторим, — сообщил руководитель ОПУ.

Напомним, президент Владимир Зеленский неоднократно призвал, чтобы Украина получила новые гарантии безопасности от государств, включая имеющие ядерное оружие. Ранее среди таких стран-гарантов назывались Великобритания и Соединенные Штаты.

Источник: Андрей Ермак

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Фото: Офис президента

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